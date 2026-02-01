Köşk’teki Fırtına Bazı Köylerde Gerçek Tahribat Yarattı

kosk-teki-firtina-bazi-koylerde-gercek-tahribat-yaratti

Aydın’ın Köşk ilçesinde fırtına etkili oldu.

FIRTINA VE YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır, Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar mahallelerinde etkili olan fırtına ve yağış, yerel halkın yaşamını olumsuz etkiledi. Başçayır deresinden Çatma Yaylası’na kadar uzanan bölgede pek çok evin çatısı fırtınadan zarar görürken, bazı arazilerdeki zeytin ağaçlarının dalları da kırıldığı bildirildi. Cumayanı köyünün camisinin minaresi de fırtınadan etkilendi ve çok sayıda evin çatısı hasar gördü.

SARIÇAM MAHALLESİ’NDE YAŞANAN ZARAR GÖZLEMLENDİ

Fırtınanın en yoğun olarak hissedildiği bölgelerden biri, Köşk’ün en yüksek köyü olan Sarıçam Mahallesi oldu. Bir anda hortum biçiminde etkili olan fırtınada bu köyde birçok evin çatısının zarar gördüğü bildiriliyor. Özellikle köy sakinlerinden Harun Gökçe’nin evinin çatısının uçtuğu, evin duvarlarının büyük hasar aldığı kaydedildi. Fırtına nedeniyle demir çelik çatı, köyün yakınındaki araziye savrulurken, balkon demirlerinin de balyozla vurulmuş gibi deforme olduğu gözlemlendi.

