Antalya’da Elektrikli Bisikletli Yaşlı Adamın Ölümü

KAZA ANTALYA-ALANYA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, yaya geçidini kullanarak elektrikli bisikletiyle geçmek isteyen 66 yaşındaki Abdulkadir İhsan Sinan’a, Y.E.G. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonucu Sinan, ağır yaralandı ve bisikleti yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Sinan’a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne nakletti. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Abdulkadir İhsan Sinan kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CENAZE MORGUNA KALDIRILDI

Sinan’ın cenazesi, gerekli işlemler için Serik Devlet Hastanesi morguna taşındı.