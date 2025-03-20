Antalya’da Eşini Paylaşan Çiçekçiye Yumruklu Ölüm

ANTALYA’DA CİNAYET DAVASI DEVAM EDİYOR

Antalya’da, eşiyle ilgili izinsiz fotoğraf paylaşımı yüzünden yaşanan bir tartışma sonucunda çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’nın ölümüne yol açan sanık Kıvanç Şenöz, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme savcısı, sanık hakkında “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Olay, Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024 tarihinde meydana geldi. Kıvanç Şenöz, Eşref Yunus Yıldırıcı’yı tek yumrukla darbederek öldürdü.

OLAYIN DETAYLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kameraları, yaşananları adım adım kaydetti. Tutuklu bulunan Kıvanç Şenöz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanığın, yabancı uyruklu eşi ile birlikte sosyal medya üzerinden çiçek satış işine yoğunlaştığı, eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafını Eşref Yunus Yıldırıcı’nın sosyal medya hesabında gördüğü aktarıldı. Sanık, 11 Ekim 2024 tarihinde maktulü arayarak “Benim karşıma çıkmayın, çıkarsanız anladığınız dilden karşılık vereceğim, ben kimseyi tanımam, seni sinkaf ederim, boynunu koparırım, bulduğum yerde affetmem” şeklinde tehditler savurduğu belirtildi.

SANIKTAN TEHDİTLER VE DOLAYLI İLETİŞİM

Eşref Yunus Yıldırıcı, sanığın tehditlerine rağmen, hesabının kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından yönetildiğini belirtti. Telefonda yapılan bu görüşmede, Firdevs Yıldırıcı’nın fotoğrafları sileceğini sanığa iletmesi üzerine Kıvanç Şenöz’ün “Sizin faturanızı çekeceğim, bu zamana kadar ses çıkartmadım, şimdi anladığınız dilden konuşacağım” diyerek tehditlerini sürdürdüğü ifade edildi. İddianamenin devamında, sanığın olayın yaşandığı yerin sahibi ve maktulün dayısı Ali Okur’u arayarak Yıldırıcı’yı döveceğini belirttiği aktarıldı. Bunun ardından sanık, Ali Okur ile Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde buluştu.

ŞİDDETLİ SALDIRI VE SONUÇ

Kıvanç Şenöz, Yıldırıcı ile buluştuğunda hiç konuşmadan bir anda yüzüne yumruk attı. Maktul aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Yerde hareketsiz kalan Yıldırıcı’ya sanığın, 3 kez tekme attığı ve ardından iki eliyle kaldırıp yere vurduğu belirtildi. Takip eden süreçte Yıldırıcı, Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. İddianamede, sanığın “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA VE GELECEK ADIMLAR

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Kıvanç Şenöz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müşteki ve taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, sanık Kıvanç Şenöz’ün iddianamede talep edildiği gibi “Kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.