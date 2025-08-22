Özgür Özel, AK Parti’yi suçladı

ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP

AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında söylediği, “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” ifadelerine sert bir tepki gösterdi. Çelik, yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi yaşıyor” şeklinde ifade etti. Çelik, Özgür Özel’in AK Parti hakkında kullandığı kavramların yanlış olduğunu ve “adresini şaşırarak” CHP’ye ait sözleri AK Parti’ye yönelttiğini belirtti.

Çelik, “Özgür Özel’in siyasi adreslerin yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip” dedi. Özel’in CHP yönetimi için kullanması gereken tanımları AK Parti için kullanmasının bir hata olduğunu vurguladı. Çelik, “Çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’nın adresi CHP’dir” diyerek bu söylemin altını çizdi. Ayrıca, milletin iradesini hedef alan “organize demokrasi düşmanlığı”nın CHP’nin siyaseti olarak markalaştığını vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel ise Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilerle yaptığı görüşmede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’nun ‘imar rantı’ iddialarına yanıt verdi. Özel, “Yani buyursun açıklasın. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın” dedi. Çerçioğlu’nun, kendisine yönelik olarak söylenen eleştirileri yanıtlayamadığını belirtti ve Aydın’daki mitingdeki durumu aktararak, “Konuşmam ‘Özlem istifa’ sloganlarıyla kesildi” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Özel, “O meydanda konuşma yapıyorum, arkada belediye binası, onu oturtanların hepsi onun istifasını istiyor” ifadelerini kullandı.