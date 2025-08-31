Antalya’da Halı Hasadı Yapılıyor!

ANTALYA’DA HALI HASADI BAŞLADI

Antalya’da kış aylarında buğday ekilen tarla alanlarında, yaz mevsimiyle birlikte Türkiye’nin her yerinden getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim hasat edilmek üzere hazırlandı. Güneş ışınları altında renkleri pastel tonlarına dönüşen bu halılar, depoya kaldırılmadan önce yıkanarak tozlardan arındırılıyor ve müşterilere sunuluyor. Döşemealtı çevresindeki bu tarlalar, geleneksel el dokuması halı ve kilimlerin hasat edildiği ve değeri milyonları bulan ürünlerin üretim alanı haline geldi.

SERİM İŞLEMLERİ VE GÖRSEL ŞÖLEN

Yaz mevsiminde, tarihi derinliği olan halı ve kilimler titizlikle onarıldıktan sonra mikropsuz hale getirilmek üzere steril havuzlara alınıyor. Halıların tarlalarda serilmeleriyle birlikte renk tonlarının zenginleşmesi ve pastelleşmesi sağlanıyor. Güneş altında belirli aralıklarla çevirilen halılar, nem ve sıcaklık alarak renk tonlamalarının iyileşmesini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 2,5 ay süren bu serim süreci, bölgeyi “halı tarlası” görünümüne sokuyor ve bu renkli görüntüler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

HALI TOPLAMA SÜRECİ

Ağustos ayıyla birlikte, Antalya’nın sıcak atmosferinde yaz mevsimini geçiren ve renk tonları oturtulan halılar toplanmaya başlıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, “Bu yıl 20 binden fazla halı serdik. Yılbaşından itibaren gelen ürünlerimizin ön hazırlıklarını yapıyoruz. Haziran ayından itibaren, havaların uygun olduğu dönemde serim işlemlerini gerçekleştiriyoruz.” diyerek süreci anlatıyor.

RENK TONLAMASI YÖNETİMİ

Halı ve kilimlerin ilk haftalarda, 3-5 gün aralıklarla çevrilerek renk tonlaması yapıldığını ifade eden Topkara, “Ürünlerimiz 2,5 ay içinde ters-düz yaparak doğru renk tonlamasını alıyor. Sonrasında tekrar topluyor, yıkıyoruz. Temmuz ayından sonra çevirme işlemlerine her gün devam ediyoruz ve renkleri oturmuş halılara uygun şekilde kaldırıyoruz. Bunun için gündüz ve gece çalışarak ürünleri korumak için tüm önlemleri alıyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürüyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Halı tarlalarının sunduğu renk şölenini sosyal medyada gören Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve yerinde görmek istedim. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor. Fotoğraf açısından da çok hoş. Video ve fotoğraflar çektim, paylaşacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim.” diyerek deneyimini paylaştı.