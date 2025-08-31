Antalya’da Halılar Hasat Ediliyor!

YAZIN HASAT EDİLEN EL DOKUMASI HALILAR

Antalya’da, kışın buğday ekilen tarlalarda yaz mevsiminde Türkiye’nin dört bir yanından getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim hasat edildi. Bu halılar, renklerinin güneşle solması için tarlalarda seriliyor. Toplanan halılar, depoya alındıktan sonra tozlardan arınmak amacıyla yıkanarak müşterilere ulaştırılıyor. Antalya’nın Döşemealtı bölgesindeki buğday ekilen alanlarda, bu yıl da değerleri milyonlarca lirayı bulan el dokuması halı ve kilimlerin hasadı gerçekleşti.

RENKLER SOLUYOR

Her yaz dönemi geldiğinde, yurt içinden ve yurt dışından gelen tarihi geçmişe sahip binlerce halı ve kilim, itinayla tamir edildikten sonra mikroplardan arındırılmak üzere steril havuzlara yerleştiriliyor. Bu süreçten sonra halı ve kilimler, tarlalarda güneş altında serilerek renklerinin soldurulması ve pastelleşmesi sağlanıyor. Bu görsel şölen, güneşin altında belirli aralıklarla çevrilen halılarla renk tonlarının sağlamlaşmasını da beraberinde getiriyor.

HALI TARLASINDA YOĞUN İLGİ

Yaklaşık 2,5 ay süren bu etkinlik, el dokuması halı ve kilimlerin yapıldığı alanları “halı tarlasına” dönüştürüyor. Bu renk cümbüşü, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, fotoğraf tutkunları için de önemli bir adres haline gelmiş durumda. Ağustos ayının sona ermesiyle birlikte, Antalya’nın sıcak ikliminde renk tonları belirginleşen halılar toplanmaya başlıyor.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirterek, “Yılbaşından itibaren gelen ürünlerimizin 5-6 ay içerisinde ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte haziran ayının ortalarına uygun havalarda tonlarının oturması için serim işlemleri yapıyoruz.” bilgisini paylaştı.

Tarlalara serilen halı ve kilimlerin ilk haftalarda 3-5 gün aralıklarla çevrilerek renk tonlamasının takibi yapılıyor. Topkara, “Serdiğimiz ürünler 2,5 ay boyunca ters-düz yaparak renk tonlamasını sağlıyoruz. Bu işlemin ardından halılar toplanıp, depoda tozlardan arınmak üzere yıkanarak müşterilere sunuluyor.” diye ekledi.

GÖRSEL ŞÖLENİ PAYLAŞIYORLAR

Halı tarlalarının renk şölenine tanıklık edenler, sosyal medyada bu görüntüleri paylaşıyor. Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve yerinde görmek için geldim. Halıların toplanma zamanına denk geldi. Renkleri çok güzel, fotoğraf açısından da oldukça etkileyici. Çekimler yaptım ve sayfamda paylaşacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim.” sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.