Antalya’da Jandarma Avokado Hırsızlarını Yakaladı

Antalya’da avokado hırsızları jandarma tarafından yakalandı. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde gerçekleşti. Bahçe sahibi M.İ., evinin yakınındaki avokado bahçesinde fener ışığı görünce durumu şüpheli buldu ve Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı’na ihbarda bulundu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, bahçede hırsızlık yapıldığını tespit etti ve şüphelilerin kaçtığını öğrendi. Şüphelilerin jandarmayı fark etmeleri sonucu, topladıkları avokadoları ve olay yerine geldikleri aracı bırakıp kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Jandarma ekipleri, gece saatlerinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yoğun çalışmalar sonucunda kaçan şüphelilerin yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler Ç.Ş, T.T. ve M.G., Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado topladığı belirlenen şüphelilerin, çaldıkları avokadoların değerinin tahmini olarak 500 bin lira olduğu öğrenildi.