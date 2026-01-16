Antalya’da Karne Töreni Öncesi Feci Kaza

KAZA, İKİ ÖĞRENCİYİ YARALADI

Kaza, Muratpaşa ilçesinde bulunan Ermenek Mahallesi’ndeki Şehit Ali Daniyar Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. İki arkadaşın karne törenine yetişmek için yola çıktığı belirtiliyor. 07 CAA 21 plakalı motosikletle yola çıkan gençler, caddede hızla ilerlerken viraja girdikleri esnada motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı.

HIZLA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan öğrencilerin giysileri, montları ve ayakkabıların metrelerce uzağa savrulduğu gözlemlendi. Olay anını gören çevredeki vatandaşlar durumu acil yardım hattına bildirirken, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ciddi yaralar alan iki öğrenci, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan müdahalelere rağmen Hasan D. (16) isimli genç, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Arkadaşı O.Y.S.’nin yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun kritik seyrettiği bildirildi.