Antalya’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gece saatlerinde yağan sağanak, Antalya’da yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sonucu birçok cadde ve sokak sular altında kaldı; bazı konutlar da su baskınından nasibini aldı. Tarım alanları da büyük zarar görebilirken, seralar ve buğday tarlaları tamamen sular altında kaldı.

SERALAR YIKILDI, BAHÇELER SU ALTINDA KALDI

Aksu ilçesinde, bazı sera ve portakal bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Çiftçiler, seralarındaki suyu tahliye etmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Karaçalı Mahallesi’nde domates üretimi yapan Mustafa Kara, gece boyunca devam eden yağmurun etkilerini anlatarak, “Seram tamamen su altında kaldı. Çevremizdeki seralar ve buğday tarlaları da sular altında kaldı. Domatesi hiç hasat etmemiştik. Emeklerimiz boşa gitti.” ifadelerini kullandı.

KEMER’DE SU BASKINLARI OLUŞTU

Kemer ilçesi de şiddetli yağışlardan etkilendi; pek çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için seferber oldu ve derelerin taşmaması adına iş makineleriyle temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, vatandaşların mağduriyetini önlemek için tüm ekipleriyle sahada aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtti.