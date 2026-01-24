Youssef En-Nesyri Juventus’a Kiralık Transfer Ediliyor

youssef-en-nesyri-juventus-a-kiralik-transfer-ediliyor

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus’un sarı-lacivertli ekip ile Faslı golcünün kiralık transferi konusunda anlaşma sağladığı bildiriliyor. Sezon sonuna kadar kiralanacak olan En-Nesyri için İtalyan kulübünün, 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği tahmin ediliyor.

İLK MAÇ 1 ŞUBAT’TA

Tuttosport’ta yer alan bilgilere göre, En-Nesyri’nin Juventus formasıyla sahaya çıkacağı ilk maç, 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Parma karşılaşması olacak. Deneyimli santrforun bu mücadelede ilk 11’de yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında toplam 77 karşılaşmaya çıkan En-Nesyri, bu süreçte 38 gol atıp, 8 asist yaparak dikkate değer bir skor katkısı sağladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Manchester City’de Galatasaray Maçında Belirsizlikler Sürüyor

Guardiola, Savinho'nun Galatasaray karşısında oynayacağını düşünmediğini dile getirirken, Nico Gonzalez'in durumu hakkında kesin bir bilgi vermedi.
Gündem

Uyuşturucu Soruşturmasında Şişe Çevirmece İddiası

Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında, Ebru Gülan'ın ifadesi, kadınların cinsel istismara maruz bırakıldığına dair dikkat çekici iddialar içeriyor.
Gündem

Antalya’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'daki şiddetli yağışlar, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açarken, seralar yıkıldı ve tarlalar sular altında kaldı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın’da Yatırım ve Hizmetleri Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'daki toplu açılışta CHP lideri Özgür Özel'i deprem ve emekliler üzerinden eleştirerek, “Deprem bölgesine sahip çıkmak yeni mi aklınıza geldi?” diye sordu.
Gündem

Suriye Ateşkesi Bir Ay Daha Uzatıldı

Suriye'de SDG ve Şam yönetimi arasındaki ateşkes, DEAŞ tutuklularının Irak'a güvenli geçişi için bir ay daha uzatıldı; diplomasi çabaları devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.