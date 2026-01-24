Youssef En-Nesyri Juventus’a Kiralık Transfer Ediliyor

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus’un sarı-lacivertli ekip ile Faslı golcünün kiralık transferi konusunda anlaşma sağladığı bildiriliyor. Sezon sonuna kadar kiralanacak olan En-Nesyri için İtalyan kulübünün, 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği tahmin ediliyor.

İLK MAÇ 1 ŞUBAT’TA

Tuttosport’ta yer alan bilgilere göre, En-Nesyri’nin Juventus formasıyla sahaya çıkacağı ilk maç, 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Parma karşılaşması olacak. Deneyimli santrforun bu mücadelede ilk 11’de yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında toplam 77 karşılaşmaya çıkan En-Nesyri, bu süreçte 38 gol atıp, 8 asist yaparak dikkate değer bir skor katkısı sağladı.