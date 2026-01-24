Uyuşturucu Soruşturmasında Şişe Çevirmece İddiası

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ebru Gülan ve Mustafa Manaz’ın tutuklandığı ‘uyuşturucu’ soruşturmasında Ebru Gülan’ın 20 Ocak’ta verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Gülan, ifadesinde sistematik olarak kadınları cinsel oyunlarla manipüle ettiklerini belirtti.

İFADELERDE UYUŞTURUCU KULLANIMI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ebru Gülan’ın 20 Ocak 2026’da verdiği ifadeye göre, “2019’da D.Y. ve ben Mehmet’in evindeydik. Mehmet Akif’in anahtarı bende vardı. Akşam Mehmet Akif eve geldi, ‘Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek’ dedi. Veyis Ateş geldi, kendisiyle orada tanıştım. Çok zaman geçmeden Veyis cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm.” şeklinde konuştu. Gülan, o akşam dört kişinin uyuşturucu madde kullandıklarını, ertesi gün ise Mehmet Akif’e Veyis’i bir daha görmek istemediğini söylediğini aktardı.

İLİŞKİLER VE MANİPÜLASYON

Ebru Gülan, Mehmet Akif’in kendisini yeni taşındığı siteye davet ettiğini, Veyis’in rahatsız edici davranışlardan dolayı bu davetlerde yer almak istemediğini belirttiği ifadesinde, “Pandemi dönemlerinde de buluşmalara katıldım ve burada da uyuşturucu madde kullandık, uyuşturucu maddeleri getiren Veyis’ti.” dedi. Gülan, geçmişteki buluşmalarda yaşanan gerginlikler ve tartışmalara da dikkat çekti.

SİSTEMATİK MANİPÜLASYON İDDİASI

Gülan, ifadesinde 2020’de Mehmet Akif’in, “barışmak ve buluşmak istediğini” belirttiğini ve gittiği evde uyuşturucu kullanıldığını, “Maddeyi dışarıdan sipariş etmediler.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Mehmet Akif’in kendisine bazı ilişkiler hakkında bilgi verdiğini, “Ahmet ve Pınar ile birlikte uyuşturucu aldıklarını” aktardığını da vurguladı. Ebru Gülan, kişilerin sistematik olarak kadınları manipüle etmek amacıyla çeşitli oyunlar oynattığını, bu durumun da kadınlar arasında rekabet oluşturduğunu bildirdi.

GAMELİ ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNANIYORDU

Gülan, “Şişe çevirmece” oyununu bir yöntem olarak kullandıklarını, bu oyunda cinsel içerikli tekliflerin yapıldığını, “Kişilerin sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerlediklerini görüyorum.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, bu olaylar sırasında diğer kadınlarla yaşanan manipülasyonları ve baskılarını da dile getirdi.

Soruşturma süreci devam ederken, Ebru Gülan’ın ifadeleri, uyuşturucu ve cinsel manipülasyon ilişkilerini gözler önüne seriyor.