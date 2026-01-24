Suriye Ateşkesi Bir Ay Daha Uzatıldı

Suriye hükümeti ile SDG arasında süren müzakerelerin, örgütün yayılmacı davranışları nedeniyle zora girmesi ve sahada elde edilen kazanımlar ile Arap aşiretlerinin desteklediği ateşkesin bugünün sonuna gelmesi bekleniyordu. Edinilen kulis bilgilerine göre, DEAŞ’lı teröristlerin cezaevleri ve kamplardan Irak’a güvenli bir şekilde taşınabilmesi amacıyla ateşkes süresi bir ay uzatıldı. Son dakika bilgilerine göre, taraflar ateşkesin uzatılması konusunda mutabakat sağladı. Belirtilen kaynaklar, bu uzatma süresinin SDG’nin denetimi altındaki bölgelerin geleceğine dair daha kapsamlı bir anlaşmanın parçası olduğunu ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE TARAFLARIN TUTUMU

Şam yönetimi ve SDG’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iki ayrı kaynağın verdiği bilgiye göre, ateşkes “en fazla bir ay” daha sürecek şekilde uzatıldı. Bu uzatmanın ana gerekçesi olarak, DEAŞ mahkûmlarının Suriye’den Irak’a transfer sürecinin tamamlanması gösteriliyor. Suriye Savunma Bakanlığı, her iki taraf arasında mutabakat sağlanması durumunda ordunun Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyeceği ve birliklerin bölge dışında konuşlanacağı bilgisini paylaştı. Çok taraflı müzakerelerde ise SDG’nin Suriye ordusuyla entegrasyonuna ilişkin olarak ‘üç tümen’ formülünde direndiği bildiriliyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Ayn el Arab ve Kamışlı’daki SDG bölgelerine karşı kuşatma harekâtının başlayabileceği kaydediliyor.

HAKAN FİDAN’DAN AÇIKLAMA

Dün canlı yayında bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ateşkesin uzatılması ile ilgili şu bilgileri sundu: “Şu anda DEAŞ mahkûmlarının Suriye’den Irak’a taşınması durumu söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin bir süre daha uzatılması gerebilir. Şu anda böyle bir talep var. Sürekli bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Çatışma olmasını istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış sürecinin başlaması mümkün olur.” Fidan ayrıca Gazze konusuna da değinerek, sınır kapısının haftaya açılabileceğini ve gereken şartlar oluştuğunda askeri desteğe ilişkin niyetlerinin bulunduğunu ifade etti.

SDG’NİN DURUMU VE KANDİL ETKİSİ

Fidan, SDG ve bölgedeki PKK etkisine dair şu değerlendirmeleri yaparak dikkat çekti: “Mazlum Abdi mesaj taşıyıcıdır ve verilen talimatı uygular. KCK, YPG’ye siyasete geçmeleri konusunda yönlendirme yapar. Tamamen Kandil’e bağımlıdırlar. Suriyeli olmayan PKK’lıların bölgeden ayrılması gerekmektedir. Sincar’daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgüt, yok olmamak için mutlaka dönüşüm sağlaması gerekiyor. SDG, Ankara’dan gelen hiçbir mesaja kulak asmıyor ve başkalarının gündemine alet olmamalıdırlar.”