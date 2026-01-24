Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın’da Yatırım ve Hizmetleri Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da gerçekleştirdiği konuşmasında şehrin değerine vurgu yaptı. “Aydın Büyük Menderes’in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden biridir” diyerek Aydın’ın kendileri için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum” sözleriyle Aydın’a olan sevgisini dile getirdi. Aydın’ın tarihsel önemine işaret eden Erdoğan, “Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

YATIRIMLAR VE SOSYAL KONUT PROJESİ

Erdoğan, Aydın’a yapılan yatırımların toplam değerinin 87,5 milyar lirayı aştığını açıkladı. 500 bin sosyal konut projesinin başlatıldığını belirten Erdoğan, “Bugün Aydın’da 973 konutun kurasını çekiyoruz. Sosyal konutlarımız Aydınlı kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi. Ayrıca, “Rabbim anahtarların teslimini de bizzat yapmayı nasip etsin” ifadesiyle de konut projelerinin önemine değindi. Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine bu evleri bitiremezler diyecektir” şeklinde konuştu.

DEPREM ZEDELERİNE YARDIM VE ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, muhalefet partisine yönelik eleştirilerini sürdürdü. “Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır” diyen Erdoğan, deprem bölgelerinde yapılan çalışmaları hatırlatarak, “Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor” diyerek, muhalefet liderinin tutumunu sorguladı.

EMEKÇİLERİ KANDIRMA ÇABALARI

Erdoğan, muhalefetin emekliler üzerinden kışkırtma çabalarına atıfta bulunarak, çözüm bulmaktan uzak olduğunu belirtti. “Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya” diyerek, eleştirilerine devam etti. Hükümetin gerçekleştirdiği projelerin önemine değinen Cumhurbaşkanı, “Biz eserlerimizle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz” cevabı ile muhalefeti eser yarışına davet etti.

YENİ PROJELER VE AÇILIŞLAR

Aydın’daki konut projelerinin yanı sıra, şehirdeki diğer yatırımlara da değindi. “Bugün ayrıca farklı mahallerimizde tamamlanan konut ve işyerlerini Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz” diyen Erdoğan, 4 millet bahçesi ile 4 hizmet bahçesinin yapımına devam edildiğini duyurdu. Aydın Şehir Hastanesi’nin de 65,5 milyar liralık yatırım değeriyle açıldığını belirten Cumhurbaşkanı, “Aydınlı kardeşimiz birinci sınıf sağlık hizmetini kendi şehrinde alacak” sözleriyle sağlık alanında da önemli adımlar atıldığını vurguladı.

