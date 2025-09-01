Gündem

Antalya’da Turistlerle Esnaf Kavga Etti

antalya-da-turistlerle-esnaf-kavga-etti

ANTALYA’DA TAŞ VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Atatürk Caddesi’nde yaşanan olayda, dükkan önünde oturan İngiliz turistler ve bir işletme çalışanı arasında başlayan diyalog aniden kavgaya dönüştü.

İNGİLİZ TURİSTLERDEN SALDIRI

Dükkan çevresine toplanan 6 İngiliz turist, ilk olarak esnafa kafa atarak saldırıya geçti. Ardından yumruklaşma ve yerde tekmeleme gibi olaylar yaşandı. Çevredeki diğer esnaflar olaya müdahale edince kavga daha da büyüdü.

POLİS VE İŞ YERİ KAPATMA

Bir İngiliz turistin yerdeki parke taşını alarak esnafa fırlatması dikkat çekti. Esnaf bu sırada kendilerini şemsiyelerle korumaya çalıştı. Kavganın büyümesi üzerine İngiliz turistler, bir otele sığındı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına alırken, esnaf ve İngiliz turistler arasında yaralanmalar oldu. Soruşturma başlatılırken, belediye ekipleri ilgili iş yerini geçici olarak 3 gün süreyle mühürledi. Kavga anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

YÖK, Kayıt İçin 5 Eylül Belirledi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıtlarının 5 Eylül'e kadar süreceğini ve e-kayıtların 3 Eylül'e kadar yapılabileceğini duyurdu.
Gündem

İsrail 60 Bin Yedek Asker Çağırdı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında, 60 bin yedek askeri kademeli olarak göreve çağıracağı bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.