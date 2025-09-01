antalya-da-turistlerle-esnaf-kavga-etti

ANTALYA’DA TAŞ VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Atatürk Caddesi’nde yaşanan olayda, dükkan önünde oturan İngiliz turistler ve bir işletme çalışanı arasında başlayan diyalog aniden kavgaya dönüştü.

İNGİLİZ TURİSTLERDEN SALDIRI

Dükkan çevresine toplanan 6 İngiliz turist, ilk olarak esnafa kafa atarak saldırıya geçti. Ardından yumruklaşma ve yerde tekmeleme gibi olaylar yaşandı. Çevredeki diğer esnaflar olaya müdahale edince kavga daha da büyüdü.

POLİS VE İŞ YERİ KAPATMA

Bir İngiliz turistin yerdeki parke taşını alarak esnafa fırlatması dikkat çekti. Esnaf bu sırada kendilerini şemsiyelerle korumaya çalıştı. Kavganın büyümesi üzerine İngiliz turistler, bir otele sığındı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına alırken, esnaf ve İngiliz turistler arasında yaralanmalar oldu. Soruşturma başlatılırken, belediye ekipleri ilgili iş yerini geçici olarak 3 gün süreyle mühürledi. Kavga anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.