Antalya’da Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Ölü, Yaralılar Var

Antalya’da bir yolcu otobüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda gerçekleşen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanırken, ölü ve yaralı sayısının olduğu açıklandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kaza, bu sabah saat 10.30 civarında Antalya Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Antalya girişinde yoldan çıkarak devrildi ve şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan birçok yolcunun yaralandığı bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Otobüs içinde ve altında sıkışan yolcular olduğu, sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları için bölgede yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gerçekleşen bu trajik kaza sonucunda beş kişi hayatını kaybetti.