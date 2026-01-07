Antalya’da Yurt Dışı Turizmde Rekor Sayıya Ulaşıldı

Türkiye’nin turizm merkezi olan Antalya, bu alandaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek yurt dışı turizmde 17 milyon 122 bin 548 sayısına ulaştı. 2025 yılı, kentin eski rekorlarını geride bırakmış durumda. Ülkelerin dağılımında Rus turistlerin sayısı 4 milyonu, Alman turistlerin sayısı ise 3,5 milyonu aşarak toplamda yüzde 48’lik bir paya sahip oldu. Her iki turistten biri Rusya ya da Almanya’dan geliyor.

YURT DIŞI TURİZMDE REKOR YILI

Dünya genelinde en fazla turist çeken 10 şehir arasında 8’inci sırada yer alan ve en iyi 10 destinasyon listesinde 5’inci sıraya oturan Antalya, 2025 yılında yurt dışı turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre bu yıl Antalya’ya gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 1,17 oranında artışla 17 milyon 122 bine ulaştı. Antalya ile Gazipaşa havalimanlarından kente havayolu ile gelen turist sayısı, ilk kez 2025 yılında 17 milyonu geçti. 2024 yılında kente 16 milyon 925 bin, 2023 yılında 15 milyon 689 bin, 2022 yılında ise 13 milyon 508 bin ziyaretçi gelmişti.

TURİZMDE TARİHİ ZİRVE

2025 yılı turizm verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Yıl sonu resmi rakamlara göre Antalya’nın 2025 performansı belirlendi. Özellikle önümüzdeki yıllara zemin oluşturması açısından pazarların artma ve azalma eğilimlerine göz atmak, buna göre marketing ve tanıtıma yön vermek ve doğru stratejileri oluşturmak için sonuçları yorumlayarak değerlendirelim. 2025 yılında Antalya yurt dışından 16 milyon 22 bin turist ve 1 milyon 100 bin gurbetçi olmak üzere 17 milyon 122 bin geliş ile turizm tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

RUS TURİSTLERİ GÖZDE

Rus turistlerin sayısının 4 milyonu aşarak liderliğini koruduğuna dikkat çeken Yavuz, “Almanlar da uzun bir aradan sonra 3,5 milyonu geçti. İki ülkenin toplamı 7,5 milyon, pazar payları yüzde 48 oldu. 2025 yılında gelen her iki turistten biri ya Rus ya da Alman.” dedi.

İNGİLİZLER VE POLONYALILAR 3’TE

İngiltere’nin 1,5 milyonla üçüncü sıradaki yerini koruduğunu belirtirken Yavuz, “Polonya geçen yıla göre küçük bir artışla 1 milyon 280 binlik potansiyeli yakaladı. Beşinci sırayı 465 bin kişiyle Hollanda aldı. İlk dört sıralaması son 4 yılda değişmedi.” açıklamasında bulundu.

UKRAYNA’DAN DÜŞÜŞ

2025 yılındaki en dikkat çekici artışın yüzde 23 ile Ukrayna’dan geldiğini dile getiren Yavuz, “Savaş sonrası Ukrayna, ilk kez yarım milyona yaklaşmış durumda. Ukraynalıların önemli kısmının Almanya veya Polonya gibi ülkelerden geldiği görüldü.” açıklamasını yaptı.

GURBETÇİLER 1 MİLYONU GEÇTİ

Gurbetçiler, son iki yıldır 1 milyonun üzerinde geliştirerek artışı sürdürdüğünü belirten Yavuz, “2025 yılında gurbetçiler yüzde 8,7 oranıyla 1 milyon 99 bin kişiye ulaştı.” ifadesinde bulundu.

ANTALYA FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

En çok turist gönderen ilk 20 ülkeden 10’unun, geçen yıla göre arttığını, 10’ununsa düştüğünü kaydeden Yavuz, “Sayısal olarak Antalya, fiyatların çok arttığı bir dönemde testten geçti. Fiyatlara tepki olarak konaklama süresinin kısalması, tatil dönemlerinin değişiklik göstermesi, bölge tercihlerinin farklılaşması şeklinde yansıdı.” diye konuştu.

2026 İÇİN TEMKİNLİ HEDEFLER GEREKİYOR

Havalimanına inen bazı ziyaretçilerin otel yerine bireysel konaklama tercih ettiğini gözlemlediklerini aktaran Yavuz, “Bu durum otel doluluklarını olumsuz etkiledi. Antalya turizminin iskeletinin değişmediğinden yola çıkarak yeni pazarlara yönelmenin önemine vurgu yapılmalı. 2026 için temkinli olmak ve sağlıklı hedefler koymak yerinde olur.” dedi.

ÜLKELERE GÖRE 2025 TURİZMİ VERİLERİ

2025 yılında Antalya’ya gelen turistlerin sayıları ve sıralaması şöyle: Rusya yüzde 3,4 artışla 4 milyon 45 bin; Almanya yüzde 1,6 artışla 3 milyon 554 bin; İngiltere yüzde 1 düşüşle 1 milyon 557 bin; Polonya yüzde 1 artışla 1 milyon 280 bin; Hollanda yüzde 4,9 düşüşle 464 bin; Ukrayna yüzde 23 artışla 428 bin; Romanya yüzde 3,2 düşüşle 417 bin; Kazakistan yüzde 15 düşüşle 381 bin; Çek Cumhuriyeti yüzde 3,4 düşüşle 291 bin; Litvanya yüzde 10 artışla 250 bin; Slovakya yüzde 7 düşüşle 201 bin; Danimarka yüzde 1 düşüşle 199 bin; Belçika yüzde 1,6 düşüşle 191 bin; Avusturya yüzde 4 artışla 190 bin; Belarus yüzde 1,8 artışla 185 bin; Moldova yüzde 0,3 düşüşle 183 bin; Fransa yüzde 0,6 artışla 180 bin; İsviçre yüzde 2 artışla 169 bin; İsveç yüzde 1,8 düşüşle 162 bin; Macaristan yüzde 1,2 artışla 136 bin; Norveç yüzde 6 düşüşle 116 bin kişi.