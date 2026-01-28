Antalya’daki 10 Yıl Önceki Cinayet Aydınlatıldı

Suç ve suçluyla mücadele faaliyetleri ülkemizin dört bir yanında artarak sürdürülüyor. Emniyet güçleri için zamana karşı yarış büyük bir önem arz ediyor. 10 yıl önce Antalya’da meydana gelen bir cinayet, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayet failinin belirlendiğini açıkladı ve zanlının başka bir suçtan hapiste bulunduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “10 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET AYDINLATILDI”.

10 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN DETAYLARI

Antalya’da 10 yıl önceki faili meçhul kadın cinayeti, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından aydınlatıldı; ‘katil hapiste’. Faili meçhul cinayetleri derinlemesine ele alan polis, 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. isimli kadının katilinin peşine düştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik incelemeler yeniden yapıldı.

BENZER OLAYLARA ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önce benzer cinayetlere karışmış olabileceği düşünülerek arşiv araştırmasına geçildi. 14.06.2019 tarihinde Antalya Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. isimli kadın cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler belirlendi. 2019 yılında K.K.D. cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.’nin, 2016 yılında işlendiği anlaşılan cinayetinin de faili olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

CİNAYETİN Aydınlatılması

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hapiste bulunan M.K.’den 25.11.2025 tarihinde kan örneği aldı ve bu örneği, 2016 yılında öldürülen S.K.’den elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. 22.01.2026 tarihli İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sonuçla birlikte; 2016 yılında öldürülen S.K. adlı kadından alınan DNA profili ile şüpheli M.K.’nın kan örneğinden elde edilen DNA profilinin uyumluluk gösterdiği belirlendi. Böylece, 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. isimli kadın cinayetinin faili de M.K. olarak tespit edildi.

POLİS ÇALIŞMALARI TAKDİR GÖRÜYOR

Vali, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürü, Cinayet Büro Amirliği ve polis ekiplerini bu başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. “Allah ayağınıza taş değdirmesin. İki kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı.” ifadeleriyle önemli bir mesaj verildi. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerle birlikte, geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya yönelik gece-gündüz devam eden mücadele sürüyor.