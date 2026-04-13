Antalya Depremi Üzerine Naci Görür Uyarıyor: Büyük Risk Var

Antalya bu sabah depremle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre; Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

DEPREMDE PANİK YAŞANDI

Antalya’daki deprem, kısa süreli bir paniğe neden olurken, konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür’den değerlendirmeler geldi. Görür, bölgedeki fayın daha büyük bir deprem potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

DAHA BÜYÜK DEPREM OLABİLİR

Naci Görür açıklamasında bu durumu şöyle ifade etti: “Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun.”

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Diğer yandan Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını belirtti. “Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

