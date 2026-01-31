Antalya Emniyeti’nden Trabzonspor Otobüsüne Zarar Olayı Açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor takım otobüsüne yönelik zarar verme olayına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, “Bugün (30.01.2026), İlimiz Corendon Airlines Park Stadyumu’nda, Antalyaspor – Trabzonspor profesyonel futbol takımları arasında yapılacak müsabaka öncesi Trabzonspor takım otobüsüne yönelik zarar verme olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

SPORA YAKIŞMAYAN DAVRANIŞ

Söz konusu açıklamada, sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Ayrıca, “sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir.” denildi.

GÜVENLİK FAALİYETLERİ ARTIRILACAK

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına güvenlik tedbirlerinin artırılacağı ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü, sporda şiddet ve tehdit içeren davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izleyerek, güvenli bir spor atmosferini sağlama hedefini sürdürüyor.