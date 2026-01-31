Kenevir Üretimi İçin 21 İl Belirlendi

Kenevir bitkisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu yönetmelikle; lif, tohum ve sap üretimi ile birlikte tıbbi ürünler, sağlık ürünleri ve uyuşturucu etkisi taşımayan oranda kişisel bakım ve destek ürünleri üretmeye yönelik çiçek ve yaprakların yetiştirilmesine dair kenevir yetiştiriciliği süreci, ekimi ve hasadı da kapsayan yöntemleri ile kenevirden elde edilen çiçek ve yaprakların başka alanlarda kullanımını önlemeye yönelik gerekli kontrollerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

21 İLDE YETİŞTİRİCİLİK YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre, lif, tohum ve sap üretimi amacıyla yapılacak kenevir yetiştiriciliği, Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illeri ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirilebilecek. Tıbbi ve sağlık ürünleri için kenevir yetiştiriciliği, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında, organize tarım bölgelerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan izin almış yüksek güvenlik önlemlerine sahip tesislerde yapılabilecek.

TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN KULLANILACAK

Yetiştiricilik izni almak için lif, tohum ve sap üretimi adına her yıl 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında yetiştiriciliğin gerçekleştirileceği yer için en büyük mülki idare amirliğinden izin alınacak. Tıbbi, sağlık ve kişisel bakım ile destek ürünleri için ise bu tarihlerde başvurular yapılacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

Kenevir üretimi ve işleme izni için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir. Türkiye genelinde kenevir üretimi sadece belirli illerde ve özel koşullarda izinli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu izin başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

– Nüfus kayıt örneği,

– Üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi,

– Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki,

– Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir uygun başvuru formu,( İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilebilir)

– Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanım suçu işlemediğine, ve yetiştiricilik izni alındıktan sonra yönetmelik hükümlerine uygun hareket edeceğine dair taahhütname (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilebilir).