Ünlü isimlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi

ÜNLÜLERE YENİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu uyuşturucu madde soruşturması çerçevesinde, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Berkcan Güven, Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal ve Ebo lakaplı İbrahim Tilaver gibi isimlerin olduğu birçok kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Enes Batur ve Barış Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şafak Operasyonu DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde harekete geçti. Başsavcılık koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı olarak “Şafak Operasyonu” yapıldı.

Tanınmış İsimlere Gözaltı Kararı

Gerçekleştirilen bu operasyonda, YouTube ve rap müziği camiasından birçok tanınmış isim hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Mert Eren Bülbül, Burak Güngör, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Berkcan Güven, Ahmet Can Dündar, Fırat Yayla, rapçi Emirhan Çakal ve Ebo lakaplı İbrahim Tilaver’in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi için gözaltı kararı verildi. Bunun yanı sıra gazeteci Burak Doğan, Ebo lakaplı İbrahim Tilaver’in sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ALINDI

Yurt dışında bulunan kişiler hakkında da yakalama kararları verildiği bilgisi alındı. Yapılan kontrollerde, Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı’nın yurt dışında olduğu tespit edilerek, bu şahıslar hakkında da adli mercilerce yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.