Volkswagen ABD Pazarında 1.299 Aracı Geri Çağırdı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, son iki ay içerisinde gerçekleştirdiği üçüncü geri çağırma bildirimiyle birlikte ABD’deki ID.4 sahiplerine önemli bir uyarıda bulundu. Batarya hücrelerindeki üretim hatalarından kaynaklanan problemler sebebiyle şu ana kadar rapor edilen dört yangın vakası dikkat çekti.

DİŞARIYA PARK EDİN TAVSİYESİ

Özellikle 3 Kasım 2022 ile 22 Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen 1.299 aracı kapsayan grup, en yüksek risk seviyesine sahip. Volkswagen, bu araçların sahiplerine otomobillerini şarj ettikten sonra dışarıda park etmelerini, DC hızlı şarj kullanmamalarını ve bataryalarının yüzde 80 üzerinde doldurulmamasını öneriyor.

SORUNUN KAYNAĞI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Geri çağırma sürecine dahil olan ve 2023-2025 model yıllarını kapsayan 43 bin 881 araç için ise şu an için bir kullanım kısıtlaması uygulanmadığı belirtildi. Ancak Volkswagen ve batarya tedarikçisi ile birlikte gerçekleştirilen detaylı incelemelere rağmen, sorunun kesin kök nedeninin henüz belirlenemediği ifade ediliyor. Bu durumun yalnızca Kuzey Amerika’da üretilen modellere etki ettiği vurgulanıyor.

