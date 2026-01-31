Antalya Emniyeti Trabzonspor Olayıyla İlgili Bilgi Verdi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

SALDIRIYA YETKİLİ CEVAP VERİLDİ

Açıklamada, “İlimiz Corendon Airlines Park Stadyumu’nda, Antalyaspor ile Trabzonspor profesyonel futbol takımları arasında oynanacak müsabaka öncesinde Trabzonspor takım otobüsüne zarar verme girişiminde bulunan kişilerle ilgili yapılan incelemelerde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

SPORUN RUHUNA ZARAR VERİLMEMELİ

Emniyet Müdürlüğü, “Bu tür olayların sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olduğunu belirterek kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir” şeklinde bir mesaj verdi.