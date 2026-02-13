Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı’nda saat 15.30 civarında gerçekleşen olayda, Sunexpress Havayolları’na ait Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taksi süreci esnasında, sol kanat altındaki tekerin yerinden çıktığı belirlendi.

TEKERİN KOPMASI UÇAKTA ZARAR GEÇİRDİ

Yerinden kopan teker nedeniyle uçağın kanadında zarar meydana gelirken, olay anında ARFF ekipleri duruma müdahale etti. Uçaktaki yolcular hızla tahliye edilirken, ilgili ekipler de uçağı kalktığı yerden kaldırmak ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Tahliye edilen yolcular, başka bir uçağa transfer edilerek yeni seferlerine yönlendirildi.

TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI YAPILDI

Sunexpress’ten yapılan duyuruda, Antalya-Gaziantep seferini gerçekleştirmeye hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı uçağın taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, “Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir.” bilgisi paylaşıldı.