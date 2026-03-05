TCMB Rezervleri Yeni Zirveye Yaklaştı

tcmb-rezervleri-yeni-zirveye-yaklasti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini gözler önüne serdi. 27 Şubat haftasında, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artışla 210 milyar 260 milyon dolara ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

27 Şubat itibarıyla, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 212 milyon dolar azalarak 73 milyar 433 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 20 Şubat’ta 73 milyar 645 milyon dolar seviyesindeydi. Ayrıca, Merkez Bankası’nın rezervleri 13 Şubat’ta 211 milyar 784 milyon dolarla en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ALTIN REZERVLERİ

Bu süreçte, altın rezervleri 4 milyar 394 milyon dolar artışla 136 milyar 827 milyon dolara çıktı. Böylelikle, toplam rezervler 27 Şubat haftasında 4 milyar 182 milyon dolarlık artışla 206 milyar 78 milyon dolardan 210 milyar 260 milyon dolara yükseldi ve zirve seviyesine oldukça yakın bir seyir izlemeye devam etti.

