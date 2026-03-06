Antalya Kaş Açıklarında 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, saat 08.35’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel kaynakların aktardığı verilere göre, bu sarsıntı 12,5 km derinlikte gerçekleşti.

ÜLKEDE SIK SIK DEPREMLER YAŞANIYOR

Türkiye, fay hatlarının üzerinde yer alan coğrafi yapısı nedeniyle her gün farklı yerlerde sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu sefer de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya’da kaydedilen bir depremi duyurdu.

KAŞ AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin Kaş açıklarında gerçekleştiğini belitti. 4,5 büyüklüğündeki bu sarsıntının, en yakın yerleşim biriminden 145 km uzaklıkta olduğu bilgisi verildi. Deprem, 08.35’te gerçekleşti ve yerin 12,5 km derinliğinde kaydedildi.