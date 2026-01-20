Antalya Konyaaltı Sahili’nde Erkek Cesedi Bulundu

Konyaaltı Sahili’nde akşam saatlerinde balık tutan iki kişi, oltalarına bir cisim takıldığını fark etti. Yapılan incelemede, oltaya takılan cismin erkek cesedi olduğu belirlendi. Söz konusu olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahilde balık avına çıkan iki kişi, oltalarındaki cesedi fark ettikten sonra durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, ceset kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, detaylı bir soruşturma süreci başlattı. Şimdi, bu üzücü olayın arka planı ve nedenleri üzerine çalışmalar yürütülüyor.