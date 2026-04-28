Antalya-Londra Uçuşunda Yolcular Sorun Çıkardı

Antalya-Londra seferini gerçekleştiren uçakta bazı yolcuların çıkardığı sorunlar nedeniyle pilot, acil iniş yapmak durumunda kaldı. Uçak, Bulgaristan’ın Sofya Havalimanı’na inecekken, pilotun “Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin” şeklindeki ifadesi kayıtlara geçti.

PİLOT ACİL DURUMU DUYURDU

Elde edilen bilgilere göre, Jet2 Havayolları’na ait uçak, Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam Antalya Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçaktaki bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Bu durum kabin ekibi tarafından pilota bildirildi. Uçak, Bulgaristan Hava Sahası’nda ilerlerken pilot, acil durumu belirtmek için Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle iletişime geçti.

O sırada yaşanan bu diyaloglar kule kayıtlarına alındı. Pilotun, “Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz” şeklindeki sözleri de kaydedildi. Önceki günlerde aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester uçuşu sırasında, yolcular arasında çıkan tartışma sonucunda kargaşa yaşanmış ve uçağın Brüksel Havalimanı’na acil iniş yapmasına sebep olmuştu. O olayda, 2 yolcu polis tarafından gözaltına alınmış ve havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.

