Fenerbahçe Kasımpaşa Maçında Gergin Anlar Yaşandı

fenerbahce-kasimpasa-macinda-gergin-anlar-yasandi

Süper Lig’in 23. hafta kapanışında dün akşam Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, lider konumda bulunan Galatasaray’ın mağlup olduğu bir haftayı değerlendirip fırsatı kaçırdı. Fenerbahçe’nin tek golü, 90+5. dakikada Marco Asensio tarafından atıldı.

KASIMPAŞA’DAN SON DAKİKA GOLÜ

Kasımpaşa’ya eşitliği getiren gol ise 90+11. dakikada Allevinah’tan geldi. Bitiş düdüğünün ardından sosyal medya üzerinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir kullanıcı, Fenerbahçe kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes’in yakın zamanda yaptığı bir paylaşımın altına “Kocana söyle gidin kulüpten, gidin” yorumunu bıraktı. Brezilyalı futbolcunun eşi ise bu yoruma emojilerle yanıt verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Piyasa Enflasyon Beklentileri Şubat 2026 İçin Düştü

Merkez Bankası, 2026 Şubat ayındaki enflasyon beklentilerini revize etti. Piyasa katılımcıları için yüzde 22,10, reel sektör için ise yüzde 32 oldu.
Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Devlet Bahçeli, terörsüz bir Türkiye sürecinin milli birlik, kardeşlik ve demokrasiyi güçlendireceğini vurgulayarak, Türkler ve Kürtler için onur ve itibarın ortak olduğunu ifade etti.
Gündem

Danıştay’dan Avukat Ücretine Emsal Niteliğinde Karar

Danıştay, kamu kurumlarıyla olan davalarda avukatlık ücretlerine düzenleme getirdi. Vatandaş, kaybettiği davalarda kendi avukatına ve kamuya yüksek tutar ödüyebilecek.
Gündem

Motorin Fiyatları Tarihî Zirveye Ulaştı

Motorin fiyatları, 2 lira 40 kuruşluk artışla 60 lirayı geçti. Bu, akaryakıt tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.
Gündem

Yasa Dışı Bahis Operasyonu 8 İlde Başladı

Antalya merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 72 kişi için gözaltı kararı alındı. 8 ilde gerçekleştirilen operasyon geniş bir soruşturmanın parçası.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.