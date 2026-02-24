Fenerbahçe Kasımpaşa Maçında Gergin Anlar Yaşandı

Süper Lig’in 23. hafta kapanışında dün akşam Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, lider konumda bulunan Galatasaray’ın mağlup olduğu bir haftayı değerlendirip fırsatı kaçırdı. Fenerbahçe’nin tek golü, 90+5. dakikada Marco Asensio tarafından atıldı.

KASIMPAŞA’DAN SON DAKİKA GOLÜ

Kasımpaşa’ya eşitliği getiren gol ise 90+11. dakikada Allevinah’tan geldi. Bitiş düdüğünün ardından sosyal medya üzerinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir kullanıcı, Fenerbahçe kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes’in yakın zamanda yaptığı bir paylaşımın altına “Kocana söyle gidin kulüpten, gidin” yorumunu bıraktı. Brezilyalı futbolcunun eşi ise bu yoruma emojilerle yanıt verdi.