Antalya Turizminde Yeni Rekor: Ocak Ayında 234 Bin Ziyaretçi

Antalya, geçtiğimiz yıl “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen İlk 10 Şehri” listesine girmesi ve “Dünyanın En İyi 10 Destinasyonu” arasında yer almasıyla önemli bir başarıya imza attı. 2026 yılına da büyük bir rekorla giriş yaparak, yılın ilk ayında 234 bin 37 turist ağırladı. Bu rakam, Antalya’nın ocak ayındaki tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025 yılında kente ulaşan toplam turist sayısı 17 milyon 571 bin 155 olarak belirlendi. Bu sayı; Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına direkt gelen 17 milyon 122 bin 548 turist ile diğer havalimanlarından transferle gelen 448 bin 607 turistten oluşuyor.

2025’TE YILLIK TURİST REKORU KIRILDI

Bu sayılar, 2025 yılında önceki yıla göre direkt uçuşlarda yüzde 1,7, transfer yolcularda ise yüzde 27 artış olduğunu gösteriyor. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından gelen verilere dayanarak, 2026 yılının ocak ayında rekor düzeyde bir ziyaretçi sayısına ulaşıldı. 2026 Ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3’lük artışla hava yoluyla kente giriş yapan turist sayısı 234 bin 37 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, 2025 yılı Ocak ayında 231 bin, 2024 yılında 229 bin, 2023 yılında ise 220 bin turist ağırlanmıştı.

GURBETÇİLER İLK SIRADA

Ocak ayı içinde gelen ziyaretçilerin milliyetlerine bakıldığında, 166 bininin yabancı turistlerden, 67 bininin ise yurt dışındaki vatandaşlardan oluştuğu tespit edildi. Yurt dışında ikamet eden kendi vatandaşlarımız, diğer tüm ülkeleri geçerek en yüksek sayıda ziyaretçi olarak kaydedildi.

RUSLAR VE ALMANLAR

Antalya turizminde önemli iki pazar olan Rusya ve Almanya, ocak ayında gelen turist sıralamasında öne çıktı. Rusya’dan 47 bin turist gelirken, bu sayı yüzde 9’luk bir artışı ifade ediyor. Almanya’dan ise 38 bine yakın turist geldi ve bu, yüzde 3,5’lik bir düşüş anlamına geliyor. Rus turistler, toplam ziyaretçi sayısında yüzde 28, Almanlar ise yüzde 22’lik bir paya sahip oldu.

YENİ İKİ ANA PAZAR

Rusya ve Almanya’nın ardından, son yıllarda 1-1,5 milyon turist sayılarına ulaşan İngiltere ve Polonya, 2026 yılının Ocak ayında da en çok turist gönderen ülkeler arasında yer aldı. İngiltere, yüzde 11’lik düşüş ile 16 bin 230, Polonya ise yüzde 13’lük artışla 11 bin 335 ziyaretçi ile dördüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK TURİST GELEN DİĞER ÜLKELER

Ukrayna, yüzde 4.5 artışla 6 bin 147, Kazakistan ise yüzde 7’lik düşüşle 4 bin 658 ziyaretçi gönderdi. Hollanda da yüzde 6’lık düşüş ile 3 bin 145 turist gönderdi. Kırgızistan’dan gelen ziyaretçi sayısı 2 bin 452 iken, Avusturya’dan ise yüzde 4’lük artışla 2 bin 386 kişi kente ulaştı. Diğer ülkeler arasında Belçika 1916, İsviçre 1895, Azerbaycan 1774, İsveç 1678, Romanya 1661, Fransa 1498, Özbekistan 1438, Danimarka 1298, KKTC 1223, Ürdün 1188, Finlandiya 1153 ve Çek Cumhuriyeti ise 1066 ziyaretçi ile yer aldı.