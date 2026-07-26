Antalya’da Beş Kişi Uçuruma Yuvarlanan Araçta Can Verdi

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Acil sağlık hizmeti sunan bir ambulans yolda ilerliyor
Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında beş kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi’nde Erol Arslan yönetimindeki hafif ticari araç sabah saatlerinde kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler uçuruma inerek durumu tespit etti.

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Erol Arslan, Ayla Arslan, İlayda Arslan, Ebrar Arslan ve Metehan Uğurlu yaşamını yitirdi. Altı haftalık hamile Hatice Uğurlu ile Abdurrahman Uğurlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

VALİ ŞAHİN KAZA YERİNİ İNCELEDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin kaza yerinde inceleme yaptı. Kazanın saat 09.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

AŞIRI HIZ VE DİKKATSİZLİK ŞÜPHESİ ÖNE ÇIKTI

Şahin, acı bir kaza ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Yoğun ve virajlı bir yol olduğunu belirtti. Aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollamanın en büyük şüphe olduğunu kaydetti.

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