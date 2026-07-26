Pars Filo, Baltık’ta Alarm Nöbetinde

Türk Hava Kuvvetleri, NATO’nun Baltık Hava Polisliği görevine katkı sunmak için Estonya’daki Amari Hava Üssü’nde 181. Jet Filo Komutanlığı ile konuşlanacak. Ağustos-Kasım döneminde yürütülecek görev kapsamında Türk pilotlar, Baltık hava sahasında 7 gün 24 saat alarm-reaksiyon nöbeti tutacak. Olası hava sahası ihlallerine karşı hazır bekleyecekler.

BALTIK HAVA POLİSLİĞİ STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Hava polisliği görevi, NATO’nun ortak hava sahasını korumak için yapılıyor. Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, bu görevin barış dönemi hava savunma faaliyeti olduğunu söyledi. Kendi savaş uçağı olmayan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya’nın hava sahası korunacak. Görev, NATO’nun doğu kanadının savunması için stratejik önem taşıyor. Türkiye’ye uluslararası caydırıcılık ve stratejik güç kazandıracak.

PİLOTLAR 5 UÇAK VE 76 PERSONELLE GÖREV YAPACAK

181. Jet Filo Komutanlığı, Estonya’daki Amari Hava Üssü’nde 5 uçak ve 76 personelle görev yapacak. Sınır ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7 gün 24 saat nöbet tutulacak. Müttefik ülkelerle ortak görevler de icra edilecek. Pars Filo, daha önce yurt içi ve yurt dışı görevlerde kendini kanıtladı. Eğitim seviyesi ve harbe hazırlık üst düzeyde. Görevi layıkıyla yapacaklarına ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edeceklerine inançları tam.

ZORLU EĞİTİMLER BAŞARININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Pilot Üsteğmen Özmen, göreve büyük bir özveri ve disiplinle hazırlandıklarını belirtti. NATO çatısı altında yürütülecek Estonya Hava Polisliği görevi ve uluslararası tatbikatlar, müttefiklerle tek vücut olma kabiliyeti kazandırıyor. Pilotu gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur, zorlu ve disiplinli eğitimlerdir. Bir savaş uçağının havalanması sadece pilotun başarısı değil. Bakım ekibinden kuleye, planlama subayından destek personeline kadar takım ruhu var.

GÖKYÜZÜNE ADANMIŞ BİR KARİYER YOLU

Bu yola girmek isteyenlere söylenecek en önemli söz, sarsılmaz disiplin gerektirdiğidir. Asla bitmeyen bir öğrenme tutkusu ve çelik bir irade şart. Beden ve zihin her zaman yüksek tutulmalı. Yüksek standartlardaki eğitimle vatan ve müttefikler için her türlü göreve hazır olunuyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” vizyonu izleniyor. Sınırların ötesine geçip bu gururu yaşamak isteyenler gökyüzüne davet ediliyor.

NATO HAVA POLİSLİĞİ KOLEKTİF GÜVENLİK SAĞLIYOR

NATO Hava Polisliği, müttefik hava sahasının güvenliğini korumayı amaçlayan daimi bir barış zamanı görevidir. Olası hava sahası ihlallerine hızlı müdahale için savaş uçakları 7 gün 24 saat hazır bekler. Savaş uçağı kapasitesi olan ülkeler, bu kapasiteye sahip olmayanların hava sahasını güvence altına alır. Bu görev müttefikler arasında güçlü dayanışma gösterir.

TÜRKİYE DAHA ÖNCE DE GÖREV ALDI

NATO Baltık Hava Polisliği, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın 2004’te NATO’ya katılmasıyla başladı. Gerekli yeteneklere sahip üye ülkeler bu misyona gönüllü katkı sunuyor. Sorumluluk dört ayda bir dönüşümlü olarak yürütülüyor. Misyon ilk olarak Litvanya’daki Siauliai Hava Üssü’nden yürütüldü. 2014’ten beri Estonya’daki Amari Hava Üssü de kullanılıyor. 2024’ten itibaren Letonya’daki Lielvarde Hava Üssü de görev alıyor. Türk Hava Kuvvetleri daha önce Polonya ve Romanya’da hava polisliği görevlerini tamamladı. Ağustos-Kasım 2026’da Estonya’da, Aralık 2026-Mart 2027’de Romanya’da görev yapması planlanıyor.