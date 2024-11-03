Antalyaspor Maçı Öncesi Eksikler Listesi

SAMSUN YENİ 19 MAYIS STADINDA MAÇ HEYECANI

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Akdeniz ekibi, sezonun ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Şu an 11 puanla 13. sırada bulunan takım, ligdeki hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor.

SAMSUNSPOR YILDIZLAŞIYOR

Samsunspor, topladığı 22 puanla ligin ikinci basamağında yer alıyor. Bu üstün performans, takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Antalyaspor ise, sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk’ün yokluğunda kadrosunda bazı eksiklikler yaşayacak. Maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.