Antalyaspor Ve Trabzonspor Beraberliği En Güzel Anlatan Maç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalya deplasmanında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park’taki mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Antalyaspor, ilk yarının 43. dakikasında Van de Streek’in kaydettiği golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde kapadı. İkinci yarının 51. dakikasında Trabzonspor, Onuachu’nun penaltı golüyle skoru eşitledi. Mücadelede başka gol olmayınca iki takım 1’er puanla sahadan ayrıldı. Trabzonspor’da Onuachu, 83. dakikada kullandığı bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 42’ye çıkarırken, Antalyaspor 20 puana yükseldi. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise Karagümrük’le oynayacak.

MAÇTA SON ANLAR

Maçta son dakikalar heyecan doluydu. 90. dakikada Oulai’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş yandan dışarı gitti. Maçın sonuna 7 dakika eklenmesi dikkat çekti. 81. dakikada Onuachu, bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 80. dakikada, VAR incelemesinin ardından Trabzonspor, bir penaltı daha kazandı. Pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Hüseyin Türkmen’in elle oynadığını tespit etti. 77. dakikada Trabzonspor’un ceza sahasına yapılan ortada elle oynama itirazları oldu ve VAR kontrolü başlatıldı.

GOL VE İTİRAZLAR

Maçın ikinci yarısında tempo düştü. 62. dakikada Muçi’nin ortasında Onuachu, kafa vuruşu yaptı ancak kaleci son anda topu kornere çeldi. 54. dakikada, penaltı sonrası direniş gösteren Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu, ardı ardına iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 53. dakikada ise Onuachu, penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. 51. dakikada, Trabzonspor’un kazandığı penaltı, Onuachu’nun kafa vuruşu sonrası hakem tarafından verildi.

İLK YARI GÖLLÜ GEÇİŞ

İlk yarıda takımın 46. dakikada Trabzonspor’un başlangıcıyla ikinci yarıya geçildi. İlk yarı 45. dakikada sona ererken, 43. dakikada Van de Streek, Antalyaspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, savunmadan başlayan bir oyun sonrası Oulai’nın hatasıyla geldi. Van de Streek, kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

İLK 11’LER VE MAÇIN DİNAMİĞİ

Mücadelenin başlama düdüğünden önce, iki takımın ilk 11’i sahadaki yerini aldı. Antalyaspor, Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet ve Van de Streek’ten oluşan kadrosuyla sahadaydı. Trabzonspor ise Onana, Batagov, Chibuike, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto ve Onuachu ile mücadeleye başladı. Maç boyunca tempo ve öne geçme çabaları dikkat çekti.