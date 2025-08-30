Antarktika’da UFO Yapısı Gözlemlendi

ANTARKTİKA’DA GİZEMLİ YAPI

Koordinatları 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E olan bu yapı, Antarktika’nın kıyısına yaklaşık 90 mil uzaklıkta, Mill Adası’nın yakınlarında yer alıyor. Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne yalnızca 6 mil (9.5 kilometre) mesafede bulunan bu yapı, UFO meraklısı Scott C. Waring’in dikkatini çekti. Waring, Google Maps’teki görüntüye yönelik olarak, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” diye sordu. Waring’in YouTube’da paylaştığı videonun ardından bu konu yeniden ilgi çekti. Cismi çevreleyen ince çizgi, popüler kültürde sıkça karşımıza çıkan klasik UFO imgelerini akıllara getiriyor. Siyah renge sahip bu yapı, çevresindeki kar ve kayalarla belirgin bir kontrast oluşturuyor.

FARKLI YORUMLAR VE TAHMİNLER

Reddit’teki paylaşımlarda, kullanıcılar bu gizemli cisimle ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Bazıları bunu bir “hava balonu” olarak değerlendirdi, bazıları ise “Nazi üssü” ya da yalnızca “eriyen göl suyu” olarak tanımladı. Ancak bilim insanları bu duruma farklı bir açıdan yaklaşıyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, yapının kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl olduğunu ifade ederek, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” dedi.

ÖNCEKİ GİZEMLER

Antarktika, daha önce de Google Maps’teki gizemli yapılarla gündeme gelmişti. Geçmişte bölgede görülen “kapı benzeri” yapı ve Nevada’daki Area 51’de keşfedilen üçgen kule, benzer şekilde UFO teorilerini canlandırmıştı. Bu durum, hem merak uyandırıyor hem de birçok teoriyi beraberinde getiriyor.