Anthropic ve Pentagon Yeniden Müzakere Başlattı

Yapay zekanın savaşlar ve bilgi üzerindeki rolü gündemde kalmaya devam ederken, teknoloji şirketleri ile askeri otoriteler arasındaki ilişkiler gittikçe karmaşık bir hâl alıyor. Bu karmaşanın en güncel örneği, yapay zeka firması Anthropic ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında yaşanan anlaşmazlık. Yaklaşık 200 milyon dolarlık sözleşme, Pentagon’un Anthropic’in yapay zeka sistemlerinin kullanımı ile ilgili çıkmaz nedeniyle geçtiğimiz hafta feshedildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın sonrasında OpenAI ile bir anlaşma yapması, iki taraf arasında işbirliğinin tamamen sona erdiği izlenimini oluşturdu. Ancak Financial Times ve Bloomberg’in aktardığı yeni bilgilere göre, Anthropic CEO’su Dario Amodei ile Pentagon yetkilisi Emil Michael arasında yeni görüşmeler başlatıldı.

YENİ MÜZAKERELERİN AMACI

Yenilenen müzakerelerin hedefi, Pentagon’un Anthropic’in yapay zeka modellerine erişimini devam ettirmek fakat kullanım koşullarını daha net bir şekilde belirlemek. Taraflar arasında sert açıklamalar yapılmış olsa da olası bir uzlaşmanın her iki taraf açısından da avantajlı olabileceği düşünülüyor. Pentagon, bu süreçte Anthropic teknolojilerine belirli bir oranda bağımlı durumda bulunuyor ve sistemlerin tamamen OpenAI altyapısına aktarılması, operasyonel olarak ciddi sorunlara yol açabilir.

KRİZİN ARKASINDA NE VAR?

Kriz, sözleşmedeki “yapay zeka araçlarının yasal olan her amaç için kullanımını” öngören madde üzerinden çıkmış durumda. Amodei, şirketin teknolojisinin kitlesel gözetim faaliyetleri veya otonom silah sistemlerinde kullanılmasına müsaade etmiyor. Pentagon ise bu konuda tam yetki talep ediyor. Anthropic’in bu şartı kabul etmemesi sonucunda Savunma Bakanlığı, rotasını değiştirerek OpenAI ile sözleşme imzalamıştı.

KAMUOYUNDA TEPKİ

Anlaşmazlık, kısa sürede kamuoyunda büyük bir tartışmaya dönüşmüştür. Pentagon yetkilisi Emil Michael, Amodei’yi “Tanrı kompleksi olan bir yalancı” şeklinde nitelendirirken, Amodei de çalışanlara gönderdiği mesajda OpenAI ile yapılan anlaşmayı “güvenlik tiyatrosu” olarak tanımladı ve kamuya yönelik açıklamaların “doğrudan yalan” içerdiğini ön sürdü. Amodei, OpenAI’ın bu anlaşmayı çalışanları yatıştırma amacıyla imzaladığını, kendi şirketinin ise teknolojinin kötüye kullanılmasını önceliklendirdiğini belirtti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Anthropic’i “tedarik zinciri riski” ilan etme sözü verdi. Böyle bir adım atılması halinde şirket, ABD ordusuyla çalışan diğer firmalarla da ilişkilerini kaybedebilir. Ancak bu tür bir sınıflandırmanın genellikle yabancı rakip ülkelere uygulandığı ve hukuki geçerliliğinin belirsiz olduğu ifade ediliyor.

OPENAI’A BÜYÜK BOYKOT

Yapay zeka dünyasından Anthropic’in duruşuna geniş bir destek gelirken, OpenAI’ın Pentagon ile yaptığı anlaşma kamuoyunda tepki topladı. Bu gelişmenin ardından OpenAI CEO’su Sam Altman, anlaşmanın “aceleye geldiğini” kabul ederek, şartları gözden geçirme vaatlerinde bulundu. Diğer yandan, OpenAI’ın yapay zeka aracı ChatGPT’ye yönelik bir boykot hareketi de başlamış durumda. Forbes’a göre, yapay zeka alanında boykot etmeyi taahhüt eden kişilerin bulunduğu bir platform, 2 Mart itibarıyla 1,5 milyon kullanıcıya ulaşmışken, şu an bu sayının 2,5 milyona ulaştığı bildiriliyor.