İran İHA Saldırısı Sonrası Azerbaycan’dan Tepkiler Artıyor

iran-iha-saldirisi-sonrasi-azerbaycan-dan-tepkiler-artiyor

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne insansız hava araçları ile saldırı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalara göre, İran’dan gönderilen dört İHA Nahçıvan üzerinde aktif hale getirildi.

İRAN’IN SALDIRISINDA SİVİLLER ZARAR GÖRDÜ

Bir İHA, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Diğer insansız hava araçları ise sivil altyapıyı hedef alarak ders saatlerinde bir okul binasına yönlendirildi. İHA’lardan biri, Nahçıvan’daki uluslararası havalimanının terminaline isabet etti. Diğer bir insansız hava aracı ise Şekerabad köyü yakınlarındaki bir okul binasının yanına düştü ve belirtilene göre hedefe ulaşamadığı, yakında yere çarparak patladığı ifade edildi. Bu saldırılar sonucunda havalimanı binasında hasar meydana geldiği ve bazı sivillerin yaralandığı aktarıldı.

AZERBAYCAN’DAN İRAN’A YANIT

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran’ın saldırıyı reddettiğini dile getirerek, saldırıların İran topraklarından gerçekleştirildiğini teknik ekipmanlarla doğruladıklarını açıkladı. Bakanlık, İran Silahlı Kuvvetleri’nden bu inkâr etmelerden vazgeçmesini, yaşanan olayla ilgili özür dilemesini ve sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti. Ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıların İran’dan yapıldığını duyurarak, karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Emekli Maaşlarında Geri Alım Düzenlemesi Meclis’te Görüşülecek

Yaşlılık aylığına ilişkin düzenlemede, haksız alanlardan geçmiş ödemelerin iadesi talep edilecek; iade için uygulanacak faiz, TÜFE yerine düşük yasal oran olacak.
Gündem

Anthropic ve Pentagon Yeniden Müzakere Başlattı

Anthropic CEO'su Dario Amodei ile Pentagon yetkilisi Emil Michael arasındaki müzakereler yeniden başlamış durumda. Bu gelişme, Financial Times ve Bloomberg tarafından bildirildi.
Gündem

Çeşme Belediye Başkanı Denizli İftira İddialarına Cevap Verdi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu testinin negatif çıkmasının ardından iftira edildiklerini belirtti. İki tanığın kendisine yönelik asılsız iddialarda bulunduğunu açıkladı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esnaf İftarında Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelindeki olağanüstü duruma dikkat çekerek, İran'la yaşanan gerilimin çözümü için diplomatik girişimlerin devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin bu zorlu süreci aşacağına inandığını vurguladı.
Gündem

Trump’tan İspanya’ya İlişkileri Kesme Talimatı

ABD ve İspanya arasındaki gerilim, İran saldırısı sonrası arttı. Trump, İspanya'nın NATO tutumunu eleştirerek ambargo uygulayacaklarını açıkladı ve Hamaney'in oğlu hakkında sert yorumlarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.