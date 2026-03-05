İran İHA Saldırısı Sonrası Azerbaycan’dan Tepkiler Artıyor

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne insansız hava araçları ile saldırı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalara göre, İran’dan gönderilen dört İHA Nahçıvan üzerinde aktif hale getirildi.

İRAN’IN SALDIRISINDA SİVİLLER ZARAR GÖRDÜ

Bir İHA, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Diğer insansız hava araçları ise sivil altyapıyı hedef alarak ders saatlerinde bir okul binasına yönlendirildi. İHA’lardan biri, Nahçıvan’daki uluslararası havalimanının terminaline isabet etti. Diğer bir insansız hava aracı ise Şekerabad köyü yakınlarındaki bir okul binasının yanına düştü ve belirtilene göre hedefe ulaşamadığı, yakında yere çarparak patladığı ifade edildi. Bu saldırılar sonucunda havalimanı binasında hasar meydana geldiği ve bazı sivillerin yaralandığı aktarıldı.

AZERBAYCAN’DAN İRAN’A YANIT

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran’ın saldırıyı reddettiğini dile getirerek, saldırıların İran topraklarından gerçekleştirildiğini teknik ekipmanlarla doğruladıklarını açıkladı. Bakanlık, İran Silahlı Kuvvetleri’nden bu inkâr etmelerden vazgeçmesini, yaşanan olayla ilgili özür dilemesini ve sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti. Ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıların İran’dan yapıldığını duyurarak, karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.