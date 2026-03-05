Emekli Maaşlarında Geri Alım Düzenlemesi Meclis’te Görüşülecek

Sosyal Hizmetler Kanunu’nda Değişiklik Tasarısı Meclis’e Sunuldu

Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren tasarı, Meclis’e sunuldu. Tasarıda, 65 yaş üstü bireyler için uygulanan maaş düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken bir detay öne çıktı. Tasarıda, maaşı bağlanan ancak hak etmediği anlaşılan bireylerden ödemelerin kanuni faiz ile geri alınmasına dair bir madde bulundu.

Maddenin gerekçesinde, “Kamuda diğer fazla ve yersiz ödemelere ilişkin yapılan düzenlemelerde bu ödemelerin kanuni faiz ile tahsil edilmesi yaygın bir uygulama olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm fazla ve yersiz ödemelerin geri alınması usulünde yeknesaklık sağlanması öngörülebilirlik ve hukuki belirlilik ilkelerine uyulması açısından gereklidir. Bu nedenle maddede yapılan değişiklik ile, yersiz yapılan ödemelerin iadesinde kanuni faizin esas alınması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

TÜFE Değişikliği

Tasarıda ayrıca bir değişiklikle 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde bulunan “Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak” ifadesinin “kanuni faizi ile” şeklinde değiştirilmesi önerildi. Yürürlükteki düzenlemelere göre, hak etmediği halde 65 yaş maaşı alanlardan TÜFE ile hesaplanan geçmiş ödemeler geri alınıyordu. Bu düzenlemenin içeriği ise, “Bu Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarıyla birlikte geri alınır ve belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır” şeklindeydi.