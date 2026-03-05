Çeşme Belediye Başkanı Denizli İftira İddialarına Cevap Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı iddialarına dair kamuoyunda tanınan bazı kişilere yönelik soruşturma süreçlerini sürdürüyor. Bu bağlamda, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 16 Şubat’ta ifadeye çağrıldı. Yapılan uyuşturucu testi de Denizli’nin negatif sonuç vermesiyle sonuçlandı.

ÜRPERTİCİ İFŞALAR

Uyuşturucu test sonucu negatif çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, duruma yönelik bir açıklamada bulundu. Denizli, “Hayatımda hiç tanımadığım 2 tanıkla, çeşitli ahlaksız yakıştırmalarla adımı yan yana getirme teşebbüsünde bulundular. 2 tane iftiracı… Türkiye’de en zoru kadın olmaksa, bir diğer zor olan da hem genç bir kadın hem de siyasetin içerisinde olmaktır. Bizleri kendilerine kolay lokma gören, belaltı vurmayı hak gören ve bu iftira düzenine ruhunu teslim etmiş kişileri, kız kardeşim merhume Gülşah Durbay’ın kanser tedavisi esnasında ona iftira atanlardan da iyi tanıyoruz.” şeklinde konuştu.