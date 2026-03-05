KKTC Başbakanı Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti Vurgusu Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başbakanı Ünal Üstel, ülkenin egemenliğini asla müzakere etmeyeceklerini ifade ederek, “Rum halkı korku içindedir. Ancak KKTC’de böyle bir endişe yoktur. Çünkü bizim güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti’dir.” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyaretinde Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) adada askeri üsleri üçüncü ülkelere açmasını ve bölgesel askeri operasyonlara katılma politikalarını şiddetle eleştirdi.

RİSK TEŞKİLİ

Yılmaz, GKRY’nin bu adımlarının hem adadaki tüm taraflar hem de bölge ülkeleri için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, “Adadaki askeri üslerde, üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanıması adada yaşayan herkesi risk altına sokmuştur. Adanın Orta Doğu’ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması, tüm bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir,” açıklamalarında bulundu. Somut gelişmelerle bu durumu daha net bir şekilde gördüklerini vurguladı.

BOYUNU AŞAN KARARLAR

Yılmaz, Rum yönetiminin ‘adının tamamının sahibi gibi davranmasını’ ve Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe sayarak aldığı kararları ‘boyunu aşan kararlar’ olarak tanımladı. Özellikle Fransa ve İsrail ile yapılan askeri anlaşmalar ile üs politikalarını gündeme getiren Yılmaz, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adanın tamamının sahibi gibi hareket etmesi, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemen eşitliğini yok sayarak aldığı boyunu aşan kararları, büyük güç rekabetleri içinde kendine rol bulma çabası, son dönemdeki askeri angajmanları ve üs politikaları, adaya yönelik güvenlik risklerini artırmaktadır,” ifadelerini kullandı.

REFAH İÇİN GÜVENLİK ŞART

Yılmaz, Türkiye’nin uzun yıllardır süregelen garantörlüğünün Ada’da huzur, güven ve kalkınma sağladığını hatırlatarak, “Güvenliğin olmadığı bir yerde kalkınma olmaz. Güvenliğin olmadığı bir yerde refah olmaz,” vurgusu yaptı. Bu ortamın sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, Rum tarafı için de faydalı olduğunun altını çizdi.

ADA’DAKİ SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ortak basın toplantısı düzenleyen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafının ‘yanlış ve sorumsuz adımlarının’ Ada’yı savaş ortamına sürüklediğini dile getirdi. Üstel, “Adamızın üzerinde füzeler dolaşmakta, fırlatılan ‘drone’lar Kıbrıs’ın güneyinde patlamaktadır. Ne yazık ki son dönemlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin attığı yanlış ve sorumsuz adımlar, adamızı hiç istemediğimiz bir savaş ortamının içine sokmuştur,” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN GÜVENCESİ

Rum halkının korku içinde olduğunu belirten Üstel, KKTC’de böyle bir endişenin bulunmadığını vurgulayarak, sosyal medyada da geniş yer bulan şu mesajı paylaştı: “Rum halkı korku içindedir. Ancak KKTC’de böyle bir endişe yoktur. Çünkü bizim güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye’nin desteği, güvenliğimizin ve geleceğimizin en güçlü teminatıdır.”

EGEMEN EŞİTLİK TAAHHÜDÜ

Üstel, egemen eşitlik ilkesinden asla taviz verilmeyeceğinin altını çizerken, Türkiye’nin garantörlüğünün Doğu Akdeniz’deki denge için hayati önem taşıdığını hatırlattı. 1974 Barış Harekatı’nın Ada’ya kalıcı barış getirdiğini ifade eden Üstel, Türkiye’nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve Ada’daki istikrar konusundaki kararlı duruşunu tekrar vurguladı.