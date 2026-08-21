AÖF Yaz Okulu Sınavı 2026: Sınav Tarihi Ne Zaman? Sınav Yerleri Nasıl Öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için geri sayım başladı, 2025-2026 öğretim yılında açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencileri Ağustos’ta yüz yüze sınava girecek. Sınav öncesi AÖF sınav giriş belgesi de öğrencilerin erişimine açıldı.
YAZ OKULU SINAVLARI AĞUSTOS’TA YAPILACAK
Öğrenciler, sınav giriş belgesi üzerinden sınav yerlerini ve oturum bilgilerini öğrenebilecek. Lisans ve ön lisans eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav tarihine odaklandı.