AÖL Ek Sınav Tarihi 2025: Açık Lise Ek Sınav Ne Zaman Yapılacak, Kimler Girebilir?

Bir sınav kağıdında cevapların işaretlendiği bir görüntü
Açık Öğretim Lisesi ek sınav takvimi, öğrencilerin sınav haklarını kontrol edebileceği bilgileri içeriyor.
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Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin beklediği ek sınav takvimi belli oldu ve MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek sınavlarının Ağustos ayında yapılacağını açıkladı. Öğrenciler, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik ve öğrenci numaralarıyla giriş yaparak ek sınav haklarının bulunup bulunmadığını kontrol edebiliyor.

EK SINAV TEK VEYA İKİ OTURUM OLARAK YAPILACAK

Açık lise ek sınavı, sınava girecek ders sayısına göre farklı oturum düzeninde uygulanacak. Dokuz veya daha az dersten sınava girecek öğrenciler için tek oturum, dokuzdan fazla dersten girecek öğrenciler için ise iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

KATILIM İÇİN DÖRT ŞARTIN SAĞLANMASI GEREKİYOR

Ek sınava katılabilmek için adayların belirli koşulları eksiksiz yerine getirmesi şart koşuldu. Adayların ek sınav hakkının bulunması, sınav ücretinin süresi içinde yatırılması, kayıt yenileme işleminin tamamlanması ve e-Sınav randevusunun belirtilen tarihler arasında alınması gerekiyor.

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