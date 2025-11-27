Apartmanlarda Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Olay, Merkez Mahallesi Haydarpaşa Sokak’ta gerçekleşti. Elinde siyah bir poşetle apartmanlara giren şüpheli, katları tek tek gezerek dairelerin önündeki birçok ayakkabıyı poşetleyip çaldı. Dairelerinin önündeki ayakkabıların eksikliğini fark eden bina sakinleri, güvenlik kameralarını inceleyerek çalınan ayakkabıların durumunu öğrendi. Bunun akabinde bina sakinleri, görüntülerle birlikte emniyete giderek şikayet talebinde bulundu.

HIRSIZLIĞIN ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Apartmanlardaki ayakkabıların çalınma anları, binaların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.