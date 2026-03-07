APP Plaka Cezaları İçin Yeni Düzenleme Açıklandı

APP PLAKA KULLANANLARA TRAFİK CEZALARINDA YENİ DÜZENLEME

APP plaka uygulaması kapsamında sürücülere kesilen trafik cezalarıyla ilgili önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Nisan tarihine kadar APP plaka denetimlerinin yalnızca rehberlik amacıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu tarihe kadar APP plaka kullanan sürücülere herhangi bir ceza uygulanmayacak.

YENİ TRAFİK KANUNU SÜRÜCÜLERİ ETKİLEDİ

Yeni trafik kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, APP plaka sahibi birçok sürücü standart dışı plakalarını değiştirmek için yoğun bir şekilde başvuru yapmaya başladı. APP plakalarının görsel olarak daha estetik olduğu düşünülüyor, ancak bu durum önemli cezaları da beraberinde getiriyor.

CEZA MİKTARLARI HIZLA ARTIYOR

Araçlarda yasa dışı olarak kullanılan ve sahte kalın puntolarla basılan Avrupa Pres Plakalar (APP) için ceza miktarları oldukça yüksek. Bu plakalar için 140 bin liradan başlayıp, ikinci seferde 280 bin liraya kadar ceza kesilebiliyor. Ayrıca, sürücüler resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla da karşı karşıya kalabiliyor.

KAYIPLAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

APP plaka kullanan sürücülerin plakalarını değiştirmeleri için il veya ilçe trafik tescil müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Sürücüler, plakalarının kayıp olduğu yönünde bir işlem başlatarak trafik tescilden aldıkları evrakla notere gitmek durumundalar. Noterden alınan plaka basım makbuzu ile birlikte internet üzerinden belirlenen ücret ödeniyor ve ardından plaka basım atölyesinde yeni plaka basımı gerçekleştiriliyor.