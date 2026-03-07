Fenerbahçe Taraftarına Yasal İşlem Başlatıldı

FENERBAHÇE’DEN HUKUKİ SÜREÇ

Fenerbahçe, 23 Şubat’taki Kasımpaşa maçı sonrası taraftarların oyunculara hakaret ettiğini duyurdu ve bu bireylere yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasında, “23 Şubat tarihinde stadımızda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından, futbolcularımız soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyuncularımıza yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir.” denildi. Yapılan incelemelerde stat güvenlik kameraları sayesinde bu eylemlere karışan 5 taraftarın belirlendiği belirtildi. Ayrıca, bu kişilerin bazı biletlerinin farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığı bilgisi de ulaşıldı.

FENERBAHÇE’DEN YASAL İŞLEM

Belirlenen bu şahıslar hakkında yasal süreç başlatıldığı bildirilirken, “Yarın oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde kendilerine bilet satılmamasına; kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadesi kullanıldı. Kulüp, bu süreci dikkatle izlemeye devam edeceğini belirterek, “Benzer davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir.” vurgusunda bulundu.