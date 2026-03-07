İki Müdür Görevden Uzaklaştırıldı Açıklaması Geldi

İSTANBUL’DA BİYOLOJİ ÖĞRETMENİNİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

İstanbul Çekmeköy’de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ve Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı. Olay, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucunda meydana geldi.

OLAYIN AYRINTILARI

Çekmeköy’deki bu okulda 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart tarihinde öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K. (15) bıçakla yaraladı. Yapılan müdahalelere rağmen biyoloji öğretmeni Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.S.B., ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.