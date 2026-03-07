Togg TruOS Güncellemesiyle Mobilite Deneyimi Yenileniyor

Türkiye’nin mobilite alanında yer alan global teknoloji markası Togg, kullanıcılarının mobilite deneyimini daha da yükseltmeye yönelik yeniliklerine devam ediyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimseyen Togg, mühendislerinin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcı geri bildirimleri çerçevesinde T10X için geliştirdiği yeni TruOS yazılım güncellemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uzaktan güncellemeyle (Over-the-Air-OTA) kullanılacak olan yeni TruOS sürümü, T10X cihazlarının daha hızlı ve daha duyarlı çalışmasını sağlıyor.

KULLANICI DENeyİMİ İYİLEŞİYOR

Yenilenen arayüz, kullanıcıların daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşamasını sağlarken, yapılan performans iyileştirmeleri sistemin verimli çalışmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca yeni yazılım ile sunulan kişiselleştirme seçenekleri, kullanıcıların cihazlarını kendi tercihlerine göre daha esnek bir biçimde ayarlamalarına olanak tanıyor.

HAZIRLIK AŞAMASINDA

Togg’un sürekli gelişen mobilite anlayışının bir parçası olarak öne çıkan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli bir şekilde entegre edilecek. Yeni yazılım, teslimat işlemlerine göre akıllı cihazlara önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tanımlanacak.