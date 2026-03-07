Togg TruOS Güncellemesiyle Mobilite Deneyimi Yenileniyor

togg-truos-guncellemesiyle-mobilite-deneyimi-yenileniyor

Türkiye’nin mobilite alanında yer alan global teknoloji markası Togg, kullanıcılarının mobilite deneyimini daha da yükseltmeye yönelik yeniliklerine devam ediyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimseyen Togg, mühendislerinin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcı geri bildirimleri çerçevesinde T10X için geliştirdiği yeni TruOS yazılım güncellemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uzaktan güncellemeyle (Over-the-Air-OTA) kullanılacak olan yeni TruOS sürümü, T10X cihazlarının daha hızlı ve daha duyarlı çalışmasını sağlıyor.

KULLANICI DENeyİMİ İYİLEŞİYOR

Yenilenen arayüz, kullanıcıların daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşamasını sağlarken, yapılan performans iyileştirmeleri sistemin verimli çalışmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca yeni yazılım ile sunulan kişiselleştirme seçenekleri, kullanıcıların cihazlarını kendi tercihlerine göre daha esnek bir biçimde ayarlamalarına olanak tanıyor.

HAZIRLIK AŞAMASINDA

Togg’un sürekli gelişen mobilite anlayışının bir parçası olarak öne çıkan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli bir şekilde entegre edilecek. Yeni yazılım, teslimat işlemlerine göre akıllı cihazlara önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tanımlanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuveyt Petrol Şirketi Çatışmalar Nedeniyle Fors Majör İlan Etti

Kuveyt petrol şirketi, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle "Fors Majör" ilan etti. Bu durum, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir.
Gündem

İran Krizi Sürüyor: KKTC İçin F-16 Planlaması Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için adaya F-16 savaş uçakları yerleştirilebileceğini açıkladı.
Gündem

İki Müdür Görevden Uzaklaştırıldı Açıklaması Geldi

İstanbul'daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin olayıyla ilgili olarak, iki okul müdürü görevden alındı. Soruşturma devam ediyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarına Yasal İşlem Başlatıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi sürerken, 5 taraftarıyla ilgili yasal işlem başlatma kararı aldı.
Gündem

Osman Gazi’ye Entegre Edilen MEG Modülü ile Doğal Gaz Akışı Kesintisiz Olacak

Osman Gazi, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu, Karadeniz'de doğal gaz üretimini artırmak üzere önemli bir adım atarak 2.500 tonluk MEG modülünü entegre etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.