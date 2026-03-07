Osman Gazi’ye Entegre Edilen MEG Modülü ile Doğal Gaz Akışı Kesintisiz Olacak

Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olan Osman Gazi’ye, doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk bir ana modül entegre edildi. Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki MEG Modülü, düşük sıcaklık ve basınçla meydana gelebilecek tıkanmaları önleyerek platformun sürekli çalışmasını sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bu kritik gelişmeyi değerlendirerek, “Karadeniz’in derinliklerinde, milletimizin desteğiyle Türkiye’nin enerjide tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz.” sözleriyle ortaya koydu.

FİLYOS’TA HAZIRLANIYOR

Osman Gazi’nin Karadeniz’deki faaliyetlerine bu yıl başlaması bekleniyor. Filyos Limanı’ndaki hazırlık çalışmaları sürerken, önemli bir aşama başarıyla tamamlandı. Deniz altındaki kuyu ve bağlantı hatlarına aktarılacak özel sıvıyı barındıran MEG modülü, Osman Gazi’ye eklendi.

TEMEL BİLEŞENLERDEN BİRİ

2 bin 500 tonluk MEG modülü, 44 metre uzunluğunda, 41,5 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğinde olup, Osman Gazi’nin üretim sisteminin temel bileşenlerinden birini oluşturuyor. Bu modül sayesinde, düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmalar engellenecek ve doğal gaz akışı sürekli bir şekilde sağlanacak.

ÜRETİMİ İKİYE KATLAYACAK

Osman Gazi’nin üretime katılmasıyla birlikte, Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretimi yeni bir aşamaya geçecek. Günlük 9,5 milyon metreküplük mevcut üretim, 20 milyon metreküpe yükselecek ve bu sayede yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanacak.

20 YIL FABRİKA GİBİ ÇALIŞACAK

Deniz tabanına 161 kilometre açıkta, sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkardığı gazı işleyerek karaya ulaştıracak. Platform, adeta bir deniz üstü fabrıkası gibi çalışarak, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz bir şekilde verilmesini sağlayacak.

İKİNCİ PLATFORMLA HEDEF 40 MİLYON METREKÜP ÜRETİM

Osman Gazi’nin benzeri olan ikinci yüzer üretim platformu, 2028 yılında hayata geçirilecek ve bu sayede Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

AKIŞIN SÜREKLİLİĞİNİ GÜVENCEYE ALACAK

Bakan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’ndaki çalışmalarla ilgili sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Karadeniz’de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için kritik bir eşiği daha geride bıraktık. Doğal gaz akışının sürekliliğini güvence altına alacak 2 bin 500 tonluk MEG modülünü başarıyla platforma entegre ettik. Bu yıl devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimimizi iki katına çıkaracağız. Karadeniz’in derinliklerinde, milletimizin desteğiyle Türkiye’nin enerjide tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.