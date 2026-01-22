Türkiye’nin En Soğuk Yeri Hakkari Yüksekova Oldu

Soğuk HAVA ETKİSİNİ SÜRÜYOR

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilin buz kestiği bu dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan gece ölçümlerine göre, Hakkari’nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri unvanını korudu. Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda kaydedilen en düşük sıcaklık, eksi 32,7 derece olarak belirlendi.

DONMADA ZOR ANLAR

Yüksekova’da araçların donmasıyla birlikte binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Donmaması için bazı vatandaşlar araçlarının üstünü branda, kilim, çadır ve naylon ile kapatırken, diğerleri donan araçlarının altına ateş yakarak çalıştırmaya çalıştı. İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, “30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim” şeklinde konuştu.

EN DÜŞÜK SICAKLIKLARIN ARDINDAN

Yüksekova’nın ardından en düşük sıcaklıkları kaydeden diğer yerleşimler ise sırasıyla; eksi 31,3 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi, eksi 30,9 derece ile Ardahan Göle, eksi 30,4 derece ile Van Çaldıran ilçesinin Bezirhane Mahallesi ve eksi 29,9 derece ile Erzurum’un Karaçoban ilçesi oldu. Soğuk hava dalgası, bölgedeki yaşamı etkileyerek zorluklar oluşturmaya devam ediyor.