Apple’dan Yeni iPhone Güncellemesi: iOS 26.2.1 Geldi

Teknoloji devi Apple, Liquid Glass ve CarPlay yeniliklerini tanıttığı büyük güncellemenin ardından, iPhone modelleri için yeni bir güncelleme olan iOS 26.2.1 sürümünü yayımladı. Bu ara güncelleme, sistemdeki hataları düzeltmeye ve yeni donanımlarla uyumluluğu sağlamaya odaklanıyor.

YENİ AIRTAG 2 DESTEĞİ VE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Yayımlanan sürümün en dikkat çeken yeniliği, yeni AirTag 2 modeline tam destek sunması oldu. Bu model, daha güçlü bir hoparlör ve geliştirilmiş Ultra Geniş Bant çipi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Güncelleme sayesinde kullanıcılar, yeni aksesuarın sağladığı genişletilmiş menzil ve hassas bulma özelliklerinden etkin bir şekilde yararlanabilecekler. Şirket ayrıca, şubat ayında duyurulması beklenen ve Android mesajlaşma özelliklerini iyileştirecek iOS 26.3 sürümünün test süreçlerini sürdürüyor.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

iPhone kullanıcıları, yeni güncellemeyi cihazlarına hızlı bir şekilde yükleyebilmek için Ayarlar menüsünden Genel ve Yazılım Güncellemesi sekmelerini takip edebilirler.